Мнение: Мужчины пьют стоя, а женщины – до дна! (Окончание новогодней истории)

✔ В дверь позвонили. Прихожая наполнилась оживлёнными голосами и детским смехом. К нам приехали долгожданные гости. Приехали за три часа до наступления Нового года.

(В предыдущей статье я рассказывал, как мы готовились к встрече гостей. Особенность подготовки заключалась в том, что совместная встреча Нового года вполне могла перерасти из милых семейных посиделок в политический митинг, и перед нами стояла задача этого не допустить. Меня просили рассказать, чем всё закончилось, и я выполняю своё обещание).

Когда все наобнимались, наобщались и показали фото и видео в своих смартфонах, начали усаживаться за стол. А это, учитывая нашу специфику, очень важный момент!

Главное – правильно рассадить гостей.

Дети сгруппировались на одном конце стола, женщины расположились на другом, а свояка я усадил посредине, по левую руку от себя. Это наиболее оптимальный вариант.

Дальше вы поймёте почему.

На столе появились фрукты, бутерброды с грибами и сыром, холодец и салат с вялеными помидорами и курицей. Всё нейтрально, как вы понимаете, без политики.

По телевизору малыши забавно исполняли танец под какую-то детскую новогоднюю песенку.

– Ну, что, дорогие гости! – по-хозяйски начал я и откупорил бутылку Мысхако. – Предлагаю поднять бокалы за нашу встречу!

Свояк попытался предложить начать сразу с водки, чтобы не мешать, но его предложение было отвергнуто и все звонко сдвинули бокалы с игристым вином.

Выпили. Закусили.

Женщины заговорили о рецептах, дети смеялись о чём-то своём, а свояк сделал первую робкую попытку. Дороги, говорит, у вас плохо чистят. Пока ехали, всего несколько единиц дорожной техники увидели. Мол, песка совсем мало сыпят. Списывают, наверное. А солярку…

– Так, дорогие гости! – вмешался я и снова наполнил бокалы. – Как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. Давайте проводим год уходящий, пусть он заберёт с собой все горести и печали.

Снова выпили и закусили.

В ход пошёл холодец и салат с говяжьим языком и грибами. Без излишеств.

В телевизоре показался известный любитель старины Максим Галкин, а свояк предпринял вторую попытку политизировать семейный праздник. Вот зачем, говорит, так топить-то, а? На улице ведь не мороз, и поэтому в квартирах жара, невозможно. Дескать, счётчики крутятся как бешеные, а тариф грабительский…

Все переглянулись, а сестра жены сделала строгое выражение лица.

– А теперь, традиционно, третий тост за любовь! – взял под контроль ситуацию самоназначенный тамада, то есть я. – Мужчины пьют стоя, а женщины – до дна!

И неожиданно для свояка нам с ним налил водки. Полные рюмки. Сидящему слева, знаете ли, очень удобно наливать и контролировать весь процесс.

За окном кто-то запустил салют, и небо озарилось красными и зелёными огнями.

Свояк икнул, наколол кусок холодца с горошком, макнул его в горчицу, краем глаза взглянул в окно и сказал, что всё это пир во время чумы. Мол, кто-то жирует и выкидывает деньги на ветер, а кто-то доедает последний…

Затем были ещё несколько тостов за уходящий год, за наступающий, были отбивные котлеты с печёной репой и пельмени со сметаной и перцем. И никаких вам паппарделле с персиком или вырезки с сыром тофу. Всё продумано.

Ближе к двенадцати на экране появился Путин.

Я сделал громче и посмотрел на свояка. Это был очень ответственный момент. Свояк уже не совсем понимал, где находится, но отчётливо осознавал, что продолжает мощно бороться с окружающей его несправедливостью.

Пробили куранты, и наступил 2020 год.

– Ну, с Новым годом, дорогие мои! – поздравил я всех сидевших за праздничным столом и в очередной раз наполнил рюмки и бокалы.

– С Новым годом! – как-то не сразу откликнулся свояк, чокнулся и выпил рюмку, размашисто откинув голову назад.

У меня автоматически сработала рука, чтобы поддержать его на случай опрокидывания. Но нет, ничего, усидел.

Дети, хохоча, забегали вокруг стола, а женщины принялись обсуждать прекрасно выглядящую и нестареющую Софию Ротару.

– Всё, – произнёс свояк и с чувством опустил кулак на стол.

Я пытался уточнить, что он сказал, но ничего не добился.

– Всё, – через некоторое время глухо повторил свояк, взял из блюда аполитичную виноградину и попытался закинуть её в рот, но не попал.

– Не ешь с пола! – закричала сестра жены и ринулась на помощь заваливавшемуся на бок мужу.

– Ты меня уважаешь? – это были последние слова свояка, после чего, получив мой утвердительный ответ, он был под руки сопровождён на диван в соседнюю комнату.

– Ну, что, давайте ещё по чуть-чуть и идём запускать фейерверк, – сделал предложение тамада.

Фейерверк с треском, под детский смех, красиво разбросал свои яркие огни, раскрасив новогоднее сказочное небо в разные цвета.

Надо заметить, что все заряды, благодаря тому, что тамада и по совместительству пиротехник заранее подготовил надёжное основание для запуска, ушли строго вверх.

Все требования инструкции были соблюдены, и никто не пострадал, даже – тихо дремавший неподалёку Рено Логан, который на следующий день мирно вёз наших гостей домой.

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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