Аэропорт Одессы эвакуировали из-за ворвавшегося в здание мужчины в балаклаве

08.01.2020, 12:12, Новости дня

На территорию аэропорта в Одессе заехал неизвестный на микроавтобусе и заявил, что здание заминировано. На данный момент мужчина задержан, посетители эвакуированы, сообщил советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«А в Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине «Совесть» и начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, проверяют взрывотехники, задержаны рейсы», – написал Форостяк на своей странице в Facebook.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили о проверке данных о минировании ряда объектов в Одессе, среди них – аэропорт, здание городского совета и управления Службы безопасности.

Ранее неизвестные заявили о «минировании» всех аэропортов в Москве.



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Последнее: На территорию аэропорта в Одессе заехал неизвестный на микроавтобусе и заявил, что здание заминировано. На данный момент мужчина задержан, посетители эвакуированы, сообщил советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. «А в Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с […]

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