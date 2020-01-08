Мнение: Иран обстрелял американские базы в Ираке

08.01.2020, 11:07, Разное

После завершения похорон Сулеймани Иран перешел от угрозу к делу.
Американские базы в Ираке были обстреляны баллистическими ракетами. Было запущено несколько десятков ракет.
Пентагон заявил, что удары нанесены по американским базам Айн-аль-Асад и Эрбиль. Также сообщается об ударах по "Лагерю Таджи".
О жертвах и разрушениях пока нет достоверной информации.
После нанесения удара, президент Ирана подвесил у себя в твиттере флаг Ирана.
Сообщается также о том, что за первой волной ракет, последовала вторая.
Шиитская милиция Ирака объявила о начале операции "Подавляющий ответ".
С авиабазы ОАЭ взлетели 6 самолетов. Истребители Ирана уже находятся в воздухе.
КСИР заявляет, что как только США нанесут удар по Ирану, Иран атакует цели в Израиле.

Ситуация находится в процессе развития.
Тема будет обновляться.

Так как ситуация будет очевидно развиваться очень быстро, то начинаю трансляцию в Телеграм.
Основные обновления будут тут https://t.me/boris_rozhin — подписывайтесь. Попутно будут выходить промежуточные сборки в ЖЖ, суммирующие ситуацию за определенный период времени.


Одна из ракет упавших в районе Эрбиля.

Привет комментаторам из серии "Иран зассыт".

Источник: Colonel Cassad



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