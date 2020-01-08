Димопулос показала мужа и дочь

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с дочерью Софией и мужем, бизнесменом, Игорем Кучеренко.

Лицо ребенка Димопулос прикрыла графическим сердечком.

«Счастливого Рождества от нашей семьи», – написала она 7 января.

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* Merry Christmas from our family *

Публикация от * * * (@santadimopulos) 7 Янв 2020 в 12:01 PST

Супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко. От него Димопулос родила дочь 14 сентября. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

Также у Димопулос есть сын Даниэль от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с дочерью Софией и мужем, бизнесменом, Игорем Кучеренко. Лицо ребенка Димопулос прикрыла графическим сердечком. «Счастливого Рождества от нашей семьи», – написала она 7 января. Посмотреть эту публикацию в Instagram * Merry Christmas from our family * Публикация от * * * (@santadimopulos) 7 Янв 2020 в 12:01 […]