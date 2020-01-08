Димопулос показала мужа и дочь

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с дочерью Софией и мужем, бизнесменом, Игорем Кучеренко.
Лицо ребенка Димопулос прикрыла графическим сердечком.
«Счастливого Рождества от нашей семьи», – написала она 7 января.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
* Merry Christmas from our family *
Супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко. От него Димопулос родила дочь 14 сентября. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.
Также у Димопулос есть сын Даниэль от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с дочерью Софией и мужем, бизнесменом, Игорем Кучеренко. Лицо ребенка Димопулос прикрыла графическим сердечком. «Счастливого Рождества от нашей семьи», – написала она 7 января. Посмотреть эту публикацию в Instagram * Merry Christmas from our family * Публикация от * * * (@santadimopulos) 7 Янв 2020 в 12:01 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Узнали, сколько россиянам не хватает «до зарплаты» / 25 ноября
- Автоновости: ЦОДД попросил москвичей пересесть на метро из-за пробок / 10 декабря
- Япония высказала предположение о типе запущенных КНДР ракет / 28 ноября
- Опубликовано новогоднее обращение президента России / 31 декабря
- OAN — в американской школе ученице запретили исполнять «слишком религиозную» христианскую песню / 1 декабря
- Суд обязал бывшего адвоката Белого дома свидетельствовать по делу об импичменте Трампа / 26 ноября
- Помпео обсудил убийство Сулеймани с главами МИД Германии, Великобритании и Китая / 3 января
- Автоновости: Механическая коробка стала препятствием для юных угонщиков / 9 декабря