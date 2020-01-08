Мнение: Нападение

Я в поезде, поэтому сложно следить за происходящим. Но могу только сказать, что точно не ожидал решения Ирана. Степень его отмороженности и авантюризма зашкаливает. Видимо, внутренние проблемы настолько катастрофичны, что война выглядит вполне приемлемым способом их загнать вглубь. Даже ценой военного поражения.

Украинцам, попавшим под раздачу, можно выразить лишь сочувствие.

ПС. Судя по тому, что Иран атаковал две базы США и именно в Ираке, на который, в общем-то, плевать всем, включая сам Ирак, расчёт строится на небольшой конфликт, который удастся удержать в рамках.

На ракетную перестрелку сколь-либо продолжительное время у иранцев вряд ли хватит ракет, а потому им важен политический аспект своего удара. Иранское руководство может рассчитывать на военный психоз внутри страны и на эвакуацию США из Ирака. За такой результат можно заплатить и некоторыми разрушениями и потерями.

Правда, гарантий того, что все удастся удержать на локальном уровне, нет и быть не может.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Я в поезде, поэтому сложно следить за происходящим. Но могу только сказать, что точно не ожидал решения Ирана. Степень его отмороженности и авантюризма зашкаливает. Видимо, внутренние проблемы настолько катастрофичны, что война выглядит вполне приемлемым способом их загнать вглубь. Даже ценой военного поражения. Украинцам, попавшим под раздачу, можно выразить лишь сочувствие. ПС. Судя по тому, что […]