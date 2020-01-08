Продолжение «бондианы» и новая «Чудо-женщина»: ТОП-10 ожидаемых в России премьер 2020 года

08.01.2020, 12:04, Разное

Ежегодно в мировой прокат выпускают тысячи картин, но некоторые из них не привлекают особого внимания зрителей, а часть – ждут с нетерпением. Эксперты «КиноПоиска» составили ТОП-10 наиболее ожидаемых в РФ в 2020 году премьер.
Первую строку рейтинга занял драматический боевик «Довод» режиссёра Кристофера Нолана, премьера которого запланирована на середину июля 2020 года. Главные роли в картине о международном шпионаже исполнят Джон Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. В конце февраля российские зрители увидят комедийный боевик Джейсона Ли Хаудена «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом, Риз Дерби, Самарой Уивинг и другими. 13 февраля на экраны выйдет криминальная лента Гая Ричи «Джентльмены». Главные роли в фильме исполнили: Чарли Ханнем, Мэтью МакКонахи, Мишель Докери.

Также в ТОП-10 самых ожидаемых кинопремьер вошла военная драма режиссёра Сэма Мендеса «1917» о событиях Первой мировой войны, мелодрама «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон, фантастическая лента по роману Фрэнка Герберта «Дюна», снятая Дени Вильнёвом.

В начале июня запланирован показ продолжения истории о супергероине «Чудо-женщина», в апреле – фантастического боевика «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, а 26 марта – триллера Ли Уоннелла «Человек-невидимка». 9 апреля в РФ покажут продолжение «бондианы» — приключенческий боевик об агенте 007 «Не время умирать». В роли Джеймса Бонда снова предстанет актёр Дэниэл Крэйг.



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Последнее: Ежегодно в мировой прокат выпускают тысячи картин, но некоторые из них не привлекают особого внимания зрителей, а часть – ждут с нетерпением. Эксперты «КиноПоиска» составили ТОП-10 наиболее ожидаемых в РФ в 2020 году премьер. Первую строку рейтинга занял драматический боевик «Довод» режиссёра Кристофера Нолана, премьера которого запланирована на середину июля 2020 года. Главные роли в […]

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