Продолжение «бондианы» и новая «Чудо-женщина»: ТОП-10 ожидаемых в России премьер 2020 года

Ежегодно в мировой прокат выпускают тысячи картин, но некоторые из них не привлекают особого внимания зрителей, а часть – ждут с нетерпением. Эксперты «КиноПоиска» составили ТОП-10 наиболее ожидаемых в РФ в 2020 году премьер.

Первую строку рейтинга занял драматический боевик «Довод» режиссёра Кристофера Нолана, премьера которого запланирована на середину июля 2020 года. Главные роли в картине о международном шпионаже исполнят Джон Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. В конце февраля российские зрители увидят комедийный боевик Джейсона Ли Хаудена «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом, Риз Дерби, Самарой Уивинг и другими. 13 февраля на экраны выйдет криминальная лента Гая Ричи «Джентльмены». Главные роли в фильме исполнили: Чарли Ханнем, Мэтью МакКонахи, Мишель Докери.



Также в ТОП-10 самых ожидаемых кинопремьер вошла военная драма режиссёра Сэма Мендеса «1917» о событиях Первой мировой войны, мелодрама «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон, фантастическая лента по роману Фрэнка Герберта «Дюна», снятая Дени Вильнёвом.

В начале июня запланирован показ продолжения истории о супергероине «Чудо-женщина», в апреле – фантастического боевика «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, а 26 марта – триллера Ли Уоннелла «Человек-невидимка». 9 апреля в РФ покажут продолжение «бондианы» — приключенческий боевик об агенте 007 «Не время умирать». В роли Джеймса Бонда снова предстанет актёр Дэниэл Крэйг.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ежегодно в мировой прокат выпускают тысячи картин, но некоторые из них не привлекают особого внимания зрителей, а часть – ждут с нетерпением. Эксперты «КиноПоиска» составили ТОП-10 наиболее ожидаемых в РФ в 2020 году премьер. Первую строку рейтинга занял драматический боевик «Довод» режиссёра Кристофера Нолана, премьера которого запланирована на середину июля 2020 года. Главные роли в […]