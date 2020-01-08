Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

08.01.2020, 11:57, Новости дня

Росавиация направила в российские авиакомпании рекомендацию не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.

После ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке американские власти запретили полеты гражданских самолетов в регионе.

Из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» в Тегеране эта авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы в Багдад. На борту самолета находились 177 человек. Все они погибли.



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Последнее: Росавиация направила в российские авиакомпании рекомендацию не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами. После ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке американские власти запретили полеты гражданских самолетов в регионе. Из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» в Тегеране эта авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы […]

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