Plus size модель Грэм на позднем сроке показала тело в купальнике

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, разместила в Instagram видео и фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике из своей дизайнерской коллекции.

«Кто-нибудь еще, чувствуя себя беременным, переоценивал свое тело? Беременность также дала мне понимание как дизайнеру», – призналась она.

Come to mama * Anyone else feel like being pregnant gave you a whole new appreciation for your body?? * ‍ * it’s also given me insights as designer and I’m so excited to see that reflected in my new @swimsuitsforall collection! The real test when we were designing this line was that none of these are maternity suits!! All I had to do was size up and they are still supportive and have an amazing fit * link in bio my new line out nowwww!

О беременности Грэм сообщила в августе.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

