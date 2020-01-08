Мнение: Кто сбил украинский Боинг?

Под Тегераном разбился Boeing 737-800, совершавший рейс из столицы Ирана в столицу Украины.

На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил… Соболезнования родным и близким погибших.

Иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA оперативно сообщили, что самолет разбился из-за «технических неполадок».

По случайному совпадению, за несколько часов до крушения украинского самолета, иранские военные выпустили несколько ракет по объектам США в Ираке — авиабазе Айн аль-Асад и аэродрому близ Эрбиля. Пентагон сообщил каналу CNN, что пострадавших нет: военные были оповещены об атаке вовремя и успели укрыться в бункерах. Удары наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия, всего было выпущено около 13 снарядов.

А вот экипаж и пассажиров украинского Boeing 737-800, похоже, никто не оповестил, что время для взлета (в 05:42 мск) – не самое удачное.

Могли же американцы перепутать самолет с крылатой ракетой? И нанести по гражданскому самолету авиаудар в качестве «отражения нападения»?

Или украинский Boeing 737-800 никто не сбивал, и он действительно потерпел крушение из-за «технических неполадок»?

Источник: Ирек Муртазин

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