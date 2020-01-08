Мнение: Кто сбил украинский Боинг?

08.01.2020, 11:49, Разное

Под Тегераном разбился Boeing 737-800, совершавший рейс из столицы Ирана в столицу Украины.

На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил…  Соболезнования родным и близким погибших.

Иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA оперативно сообщили, что самолет разбился из-за «технических неполадок».

По случайному совпадению, за несколько часов до крушения украинского самолета, иранские военные выпустили несколько ракет по объектам США в Ираке — авиабазе Айн аль-Асад и аэродрому близ Эрбиля.   Пентагон сообщил каналу CNN, что пострадавших нет: военные были оповещены об атаке вовремя и успели укрыться в бункерах. Удары наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия, всего было выпущено около 13 снарядов.

А вот экипаж и пассажиров украинского Boeing 737-800, похоже, никто не оповестил, что время для взлета (в 05:42 мск) – не самое удачное.

Могли же американцы перепутать самолет с крылатой ракетой? И нанести по гражданскому самолету авиаудар в качестве «отражения нападения»?

Или украинский Boeing 737-800 никто не сбивал, и он действительно потерпел крушение из-за «технических неполадок»?

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Потеря одного из двигателей не могла привести к неминуемой авиакатастрофе, сообщил пилот, командир Boeing-737, автор блога «Fly Safe» Денис Окань. «Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определенную высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг – и все […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика