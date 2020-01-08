В Узбекистане начался новый процесс над Гульнарой Каримовой: Верховный суд

Пресс-служба Верховного суда Узбекистана утром 8 января подтвердила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Ислама Каримова, и что он проходит в закрытом режиме. О начале этого процесса швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа и дочь Гульнары Иман рассказали еще 16 сентября, также подчеркивая, что процесс закрытый: на него, по их словам, не допускали адвокатов, нанятых семьей Каримовой.

По словам дочери Каримовой, пятерых юристов Каримовой, которых ей наняла семья, перед началом процесса заставили подписать документ о неразглашении материалов дела. Еще двум, по словам Иман Каримовой, «намекали на потерю лицензии, если они будут слишком активны». Никаких новостей с этого процесса в узбекских СМИ до сих пор не появлялось.

Однако генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила 6 января в своем телеграм-канале, что расследование нового уголовного дела в отношении старшей дочери первого президента закончено, а само дело направлено в суд.

В этот раз Каримову и нескольких других лиц обвиняют в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах», – говорится в сообщении ведомства.

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В 2017 году, после смерти Ислама Каримова, его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира.

Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки» и занимался «вымогательствами».

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