В реанимации больницы в Кемерове закончились лекарства

В отделении реанимации клинической больницы № 2 города Кемерово закончились медицинские препараты и расходные материалы, сообщают Сибирь.Реалии.

Как рассказал житель Кемерова Олег Степанов, ему для лечения пожилого родственника инвалида врачи выдали список из 14 наименований лекарств и материалов, которые необходимо приобрести.

Родственника госпитализировали в реанимацию два дня назад. 7 января врач больницы передала Степанову список препаратов и расходных материалов, которых, по словам медика, нет в больнице.

По его словам, в больнице нет пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, кровоостанавливающих препаратов.

Степанов обошел восемь аптек, расположенных вблизи больницы и приобрел все, кроме одного препарата. По его словам, в аптеках сотрудники говорили, что до него уже несколько человек приходили за препаратами из отделения реанимации. Одно лекарство купить не удалось. Врач в реанимации пообещал найти его в больнице.

У пожилого родственника открылась старая язва, началось кровотечение. «Операцию невозможно провести в связи с праздниками и в связи с праздниками же закончились лекарства», – передал Степанов слова врача.

О нехватке лекарств в больнице Степанов опубликовал пост в соцсетях. После этого ему позвонил пресс-секретарь больницы и попросил убрать пост хотя бы на время разбирательства.

Позже через соцсети со Степановым связался главный врач больницы Игорь Пачгин. «У нас давно такого не было, поэтому не меньше Вашего хочу решить этот вопрос. Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента Вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный», – написал он.

По словам Степанова, Пачгин обещал компенсировать расходы на лекарства, а также обеспечить качественное лечение пациента.

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