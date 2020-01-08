Президент Ирана пообещал «отрезать США ноги»

08.01.2020, 11:44, Новости дня

Убийство генерала Касема Сулеймани схоже с потерей руки, сообщил президент Ирана Хасан Рухани, пообещав в ответ «отрезать ноги» США.

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же – отрежем вам ноги в нашем регионе», – сказал Рухани, информирует «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

Командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате спецоперации США.

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Потеря одного из двигателей не могла привести к неминуемой авиакатастрофе, сообщил пилот, командир Boeing-737, автор блога «Fly Safe» Денис Окань. «Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определенную высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг – и все […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика