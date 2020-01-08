Президент Ирана пообещал «отрезать США ноги»

Убийство генерала Касема Сулеймани схоже с потерей руки, сообщил президент Ирана Хасан Рухани, пообещав в ответ «отрезать ноги» США.
«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же – отрежем вам ноги в нашем регионе», – сказал Рухани, информирует «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.
Командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате спецоперации США.
В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
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