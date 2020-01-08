Путин и Эрдоган откроют «Турецкий поток» с большой помпой

08.01.2020, 11:40, Новости дня

Владимир Путин отправился в Турцию, чтобы принять участие в церемонии открытия нового трубопровода «Турецкий поток», пишет RFI. Кроме того, на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом они обсудят региональные проблемы, включая Сирию и Ливию, где они поддерживают разные стороны конфликта.


Reuters

 

Владимир Путин отправился в Стамбул, чтобы вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом открыть трубопровод «Турецкий поток», пишет RFI. Кроме того, как ожидается, лидеры обсудят важные региональные темы, начиная с конфликта в Ливии.

Церемония открытия «Турецкого потока», который должен обеспечить поставки российского газа по дну Чёрного моря через Турцию в Европу в обход Украины, должна пройти с большой помпой, отмечает автор статьи. Приезд Путина на открытие был запланирован давно, но момент выпадает крайне важный.

Так, например, конфликт в Ливии вышел на новый виток, а там РФ и Турция поддерживают разные стороны. Эрдоган как раз объявил об отправке турецких солдат в Ливию — по словам автора статьи, это будет его козырь на переговорах с Путиным. Эрдоган также намерен продавить свою позицию и по месторождениям углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Однако Путин — один из его привилегированных  собеседников, пишет журналистка RFI. Двое политиков пытаются договориться по сирийскому вопросу, а также по Ливии. Хотя они поддерживают разные стороны, события в этой стране помогают им не только показать свою мощь, но и исключить из региона Запад.

В свою очередь, трубопровод «Турецкий поток» также имеет стратегическое значение для этих стран, пишет автор статьи. Газ по нему должен сначала достигнуть Турции, а затем может пойти в Европу, начиная с Болгарии. Этот трубопровод поможет РФ диверсифицировать пути транзита газа в Европу и укрепить доминирующую позицию своей страны на общеевропейском рынке.

Как отмечает RFI, российский газ дешёвый, а для Европы важен экономический интерес. «Газпром» обеспечивает около 35% потребления газа в Европе. И, несмотря на стремление Европы сократить зависимость от российского газа, в последние годы этот процент только растёт.

 



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