«Закомплексованный колхоз» — Рудковскую грубо припечатали

Блогер обратила внимание, что кадры, которые публикует Яна Рудковская в социальных сетях, разительно отличаются от фотографий, сделанных непрофессионалами. По мнению Лены Миро, музыкальный продюсер использует программы для обработки снимков.

Причина этого кроется в том, что супруга Евгения Плющенко недовольна своей внешностью, уверена блогер. Якобы Яна Рудковская «не нравится себе» и поэтому пытается тщательно скрыть свое настоящее лицо от поклонников.

«Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз…. Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении», – заявила Лена Миро.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 8 Янв 2020 в 12:35 PST

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