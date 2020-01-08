«Закомплексованный колхоз» — Рудковскую грубо припечатали

Блогер обратила внимание, что кадры, которые публикует Яна Рудковская в социальных сетях, разительно отличаются от фотографий, сделанных непрофессионалами. По мнению Лены Миро, музыкальный продюсер использует программы для обработки снимков.
Причина этого кроется в том, что супруга Евгения Плющенко недовольна своей внешностью, уверена блогер. Якобы Яна Рудковская «не нравится себе» и поэтому пытается тщательно скрыть свое настоящее лицо от поклонников.
«Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз…. Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении», – заявила Лена Миро.
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