Большинство пассажиров на разбившемся в Тегеране рейсе были транзитными

Большинство пассажиров самолета, потерпевшего крушение в иранском Тегеране 8 января, были транзитными, заявил на брифинге в аэропорту Борисполь президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне, передает корреспондент «ГОРДОН».

«На этом борту мало украинцев за счет того, что очень много пассажиров планировали из аэропорта Борисполь лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры», – сказал Дыхне.

Он добавил, что рейс «практически коннектился со всеми европейскими рейсами компании МАУ».

«Из 167 пассажиров два пассажира граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана», – заявил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко.

Он добавил, что весь список появится на сайте МАУ в ближайшее время.

Пассажирский самолет 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей. В посольстве Украины в Иране сообщили, что сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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