Ученые: Порядок в доме улучшает сон и повышает производительность

08.01.2020, 11:30, Разное

Ученые изучили факторы, влияющие на сон человека. Как оказалось, сон и производительность улучшает порядок в доме.
Давно известно, что на качество жизни влияют многие обстоятельства, эффективность деятельности человека зависит, в том числе, и от окружающих его вещей. Так, на сон и производительность влияют бытовые условия и порядок в доме.

Мозг получает положительные сигналы при условии, если организовано рабочее место и зона отдыха. Порядок в жилище или офисе повышает качество ночного отдыха и работы. Стоит отметить, что порядок на рабочем месте в настоящее время превратился в одну из основных современных тенденций, став частью различных методик, например, тайм-менеджмента.

Избавление от ненужных предметов и организация быта дают больше возможностей, уверяют исследователи. Это благотворно влияет на психологическое состояние человека, он мыслит более креативно и при этом совершает более логичные действия.

Специалисты рекомендуют соблюдать минимализм как на рабочем столе, так и в спальне или гостиной. Также необходимо регулярно осуществлять уборку и выбрасывать предметы, которые давно не использовались. Это, утверждают эксперты, улучшает даже физическое состояние.



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