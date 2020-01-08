Нашли черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

08.01.2020, 11:30, Новости дня

Оба черных ящика разбившегося в Тегеране сегодня утром самолета украинской авиакомпании МАУ нашли. Об этом сообщает агентство IRIB со ссылкой на прокурора Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. 

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

В посольстве Украины в Иране сообщили, что пока версия теракта или ракетной атаки исключается. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев. В Иране сообщили о 147 погибших иранцах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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