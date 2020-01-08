Разбившийся в Тегеране самолет назвали «одним из лучших» в авиакомпании

08.01.2020, 11:30, Новости дня

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) который разбился в Тегеране, был «одним из лучших в авиакомпании», сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

«Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем», – приводит его слова РИА «Новости».

«Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», – сообщил технический директор авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев.

Самолет был приобретен у производителя в 2016 году.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.  По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели десятков граждан стран Запада.



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