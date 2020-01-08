Николай Носков поделился фотографиями с Рождественского вечера

08.01.2020, 11:30, Разное

Николай Носков поделился фотографиями с Рождественского вечера. Праздник музыкант провел вместе с родственниками и близкими друзьями. На кадрах видно подросших внучек артиста.
Певец провел праздник с близкими людьми. На фотографиях, которые музыкант опубликовал на своей странице в Instagram, запечатлены его супруга Марина Носкова, дочь и две внучки. Поклонники отметили, что девочки заметно подросли и похорошели. Подписчики писали в комментариях поздравления и желали певцу крепкого здоровья.

Николай Носков постепенно восстанавливается после недавно перенесенного инсульта. Многие считали, что он не сможет больше вернуться к концертной деятельности, но музыкант превзошел все ожидания – он не только дал большой концерт в «Крокусе», но и продолжил работу над альбомом «Живой».

Звезды отечественной эстрады и поклонники его творчества поддержали рокера, купив билеты на его шоу. Все средства, вырученные с выступления, пошли на дальнейшее лечение Носкова.



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