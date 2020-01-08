Японские студенты превратили седан Toyota Camry в спорткар GT86. Они представят получившийся образец на выставке 2020 Tokyo Auto Salon, которая состоится 10-12 января.

Команда, состоящая из студентов японского автомобильного колледжа Nihon, решила представить спорткар, который они сделали на базе седана Toyota Camry. Получившийся спорткар будет четырехдверным. Это будет версия Toyota GT86, которую планируют представить на выставке Tokyo Auto Salon в этом году 10 января.

Известно, что удлинять кузов не стали, вместо этого перенесли спортивные детали на Toyota Camry. Также внешний вид гоночного автомобиля отличают особые 19-дюймовые колеса и специальный обвес. Двигатель установили довольно скромный – объемом 2,5 литра, на 157 лошадиных сил. Ходят слухи, что будет установлена подвеска Tein Street Advance coilover. Автомобиль получил название NATS LS86.

Выставка Tokyo Auto Salon будет проходить с 10 по 12 января в Makuhari Messe, известном японском конференц-зале, расположенном за пределами Токио. Создатели NATS LS86 поделились видео почти готового автомобиля.

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