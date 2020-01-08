Росавиация призвала не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков.
Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
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