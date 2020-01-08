Зеленский анонсировал проверку летной годности всего гражданского флота Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после авиакатастрофы самолета компании МАУ в Тегеране будет проведена проверка летной годности всего украинского гражданского флота. Об этом он написал в своем Telegram.
«Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», – заявил Зеленский.
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.
На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.
В посольстве Украины в Иране сообщили, что пока версия теракта или ракетной атаки исключается. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев. В Иране сообщили о 147 погибших иранцах.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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