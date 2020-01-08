Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

08.01.2020, 11:14, Новости дня

Российские авиационные эксперты настаивают на версии неисправности украинского самолёта

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана, пишет издание Al Hadath.

Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации.

Российские авиационные эксперты настаивают на версии неисправности украинского самолёта, который через 2 минуты после взлета превратился в летящий факел и ещё раз вспыхнул перед самым столкновением с землёй. По странному совпадению, именно этой ночью иранская армия заявила, что нанесла 35 ударов по американским военным объектам.



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