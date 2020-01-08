Россиян в рухнувшем украинском боинге в Иране не было

В результате крушения самолёта в Тегеране погибли 168 пассажиров и девять членов экипажа.
Предварительно, россиян среди пассажиров упавшего в Тегеране украинского самолёта нет, заявил официальный представитель управления авиации Ирана Джаафар Заде.
«К настоящему моменту большинство погибших пассажиров — иранцы, есть несколько граждан других стран. Я не видел российских граждан в списках, которые сейчас у меня есть», — сказал он
Украинские СМИ опубликовали предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе:
— 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины (в СНБО говорили, что на борту было 9 членов экипажа)
— граждане Ирана — 71
— граждане Канады — 73
— граждане Германии — 4
— граждане Великобритании — 3
— граждане Швеции — 8
— граждане Афганистана — 6
Большая часть погибших — студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. Сегодня они возвращались на учёбу после рождественских каникул
8 января 2020 года после взлёта из международного аэропорта имени имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолёт украинской авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.
В результате крушения самолёта в Тегеране погибли 168 пассажиров и девять членов экипажа.
Источник: RT — Russia Today
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