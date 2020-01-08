«Началась Третья мировая война»: Олег Пахолков о событиях в Иране

Главный редактор сети сайтов «Блокнот.ру» Олег Пахолков высказал свое мнение о последних событиях в Иране.

«Именно сегодняшнюю дату в истории отметят, как день начала Третьей мировой войны. Сегодня Иран нанес официальный удар по США. Совершенно очевидно, что ночью будет ответный удар Трампа», — считает Олег Пахолков.

Что, вообще, делают американцы на Ближнем Востоке, геополитическая расстановка сил в регионе, и последствия для всего мира, — об этом смотрите в следующем видео.

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