«Началась Третья мировая война»: Олег Пахолков о событиях в Иране

08.01.2020, 11:13, Новости дня

Главный редактор сети сайтов «Блокнот.ру» Олег Пахолков высказал свое мнение о последних событиях в Иране.
«Именно сегодняшнюю дату в истории отметят, как день начала Третьей мировой войны. Сегодня Иран нанес официальный удар по США. Совершенно очевидно, что ночью будет ответный удар Трампа», — считает Олег Пахолков.
Что, вообще, делают американцы на Ближнем Востоке, геополитическая расстановка сил в регионе, и последствия для всего мира, — об этом смотрите в следующем видео.



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