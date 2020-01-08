Опубликован список гражданства погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко опубликовал в Твиттере информацию о гражданстве погибших 8 января при крушении самолета Boeing 737-800 «Украинских авиалиний» в Иране, следовавшего рейсом Тегеран-Киев. Всего погибли 176 человек.

Иран – 82;

Канада – 63;

Украина – 11;

Швеция – 10;

Афганистан – 4;

Германия – 3;

Великобритания – 3.

Сообщается, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров. Украинские и иранские власти отрицают вероятность теракта и считают главной версией – неисправность двигателя. Ряд арабских СМИ передают без указания достоверных источников, что самолет случайно сбили ПВО Ирана. Несколькими часами ранее Иран нанес ракетный удар по военным базам США и сообщил о гибели 80 американцев.

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