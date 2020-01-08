Опубликован список гражданства погибших в авиакатастрофе под Тегераном

08.01.2020, 9:13, Новости дня

Перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко опубликовал в Твиттере информацию о гражданстве погибших 8 января при крушении самолета Boeing 737-800 «Украинских авиалиний» в Иране, следовавшего рейсом Тегеран-Киев. Всего погибли 176 человек.
Иран – 82;
Канада – 63;
Украина – 11;
Швеция – 10;
Афганистан – 4;
Германия – 3;
Великобритания – 3.
Сообщается, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров. Украинские и иранские власти отрицают вероятность теракта и считают главной версией – неисправность двигателя. Ряд арабских СМИ передают без указания достоверных источников, что самолет случайно сбили ПВО Ирана. Несколькими часами ранее Иран нанес ракетный удар по военным базам США и сообщил о гибели 80 американцев.



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