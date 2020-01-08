В авиакатастрофе в Тегеране погибли десятки граждан стран Запада

По данным МИД Украины при крушении самолета в Тегеране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
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