В Иране сообщили, что на борту разбившегося украинского самолета было 147 иранцев

По данным иранского агенства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев.
Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 177 человек).
Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с ним в результате крушения погибли 11 украинцев, 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, трое британских подданных, восемь шведских и шесть граждан Афганистана.
The passenger information of #Ukraine airlines flight #PS752
• Ukrainian citizens- 11
• Iranian citizens — 71
• Canadian citizens -73
• German citizens — 4
• British citizens — 3
• Swedish citizens — 8
• Afghanistan citizens — 6 pic.twitter.com/0kJVRH8W1Z
— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.
На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.
В посольстве Украины в Иране сообщили, что сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Под Тегераном разбился Boeing 737-800, совершавший рейс из столицы Ирана в столицу Украины. На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил… Соболезнования родным и близким погибших. Иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA оперативно сообщили, что самолет разбился из-за «технических неполадок». По случайному совпадению, за несколько часов до крушения украинского самолета, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Россия и Украина подписали контракт по транзиту газа / 1 января
- Снова в школу: принцесса Дании Мэри и принц Фредерик отправили детей учиться в Швейцарию / 6 января
- Вымотанная Кудрявцева чудом спаслась от происшествия / 7 декабря
- Мнение: Корни инфантилизма и справедливость / 5 декабря
- Очередное дно: Зеленский посетил храм РПЦ и взбесил украинцев (фото) / 16 декабря
- Суд продлил арест историку Соколову по делу об убийстве своей аспирантки / 25 декабря
- 5 главных итогов церемонии «Золотой глобус»: возвращение Брэда Питта, ностальгия Квентина Тарантино и азиатско-британское вторжение / 6 января
- Мнение: Какой флот строит Россия и для чего / 11 декабря