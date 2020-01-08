В Иране сообщили, что на борту разбившегося украинского самолета было 147 иранцев

08.01.2020, 10:06, Новости дня

По данным иранского агенства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев. 

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 177 человек). 

Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с ним в результате крушения погибли 11 украинцев, 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, трое британских подданных, восемь шведских и шесть граждан Афганистана. 

The passenger information of #Ukraine airlines flight #PS752
• Ukrainian citizens- 11
• Iranian citizens — 71
• Canadian citizens -73
• German citizens — 4
• British citizens — 3
• Swedish citizens — 8
• Afghanistan citizens — 6 pic.twitter.com/0kJVRH8W1Z

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. 

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

В посольстве Украины в Иране сообщили, что сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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