Президент МАУ: Это был один из лучших наших самолетов, с лучшим экипажем

Самолет, потерпевший крушение в иранском Тегеране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании Международные авиалинии Украины, заявил на брифинге в Борисполе президент МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, лучшим экипажем. Девять членов экипажа…», – сказал Дыхне. Во время произнесения этого он плакал.

Он также сообщил, что «воздушное судно было исправно».

В сообщении МАУ в Facebook указано, что «авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия».

«Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года», – сказано в сообщении.

В МАУ добавили, что «будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА)».

Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в ІраніСьогодні, 8-го січня 2020 року, літак авіакомпанії «Міжнародні… Posted by Fly UIA on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости. «В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского […]