«Перегруз»: озвучена версия крушения украинского Boeing 737

08.01.2020, 11:05, Разное

Специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал наиболее вероятную причину крушения украинского лайнера Boeing-737. По мнению эксперта, к катастрофе мог привести перегруз самолета.

Александр Романов отметил, что за секунду до основного взрыва произошла вспышка двигателя. «Возможно, двигатель работал на пределе. Но о том, что не было практически набора высоты, говорит о том, что две версии: или перегруз самолета, или перегруз в сочетании с неисправностью работы двигателя», – передает его слова телеканал «360».

Напомним, утром 8 января лайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По разным данным, на борту находились от 176 до 179 пассажиров и членов экипажа. Все погибли. Посольство России в Иране сообщило о том, что российских граждан среди жертв нет.



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