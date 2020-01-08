Верховный лидер Ирана охарактеризовал удар по американским базам

Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, сообщил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Этой ночью мы дали им пощечину», – сообщил он, выступая в городе Кум, информирует «Интерфакс» со ссылкой на иранское телевидение.
Он добавил, что действия Ирана были менее серьезными, чем спецоперация США, в ходе которой в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани.
«Это не было эквивалентно тому, что они (США, – прим. ВЗГЛЯД) сделали», – подчеркнул Хаменеи.
Выступление иранского лидера было прервано криками собравшихся: «смерть Америке» и «смерть Израилю».
3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов. Иранские источники заявляют о гибели десятков американских военных, однако США заявляют, что у них потерь нет.
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