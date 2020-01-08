Гвинет Пэлтроу съехалась Брэдом Фэлчаком через год после свадьбы

В конце 2018 года Гвинет Пэлтроу несколько озадачила общественность, признавшись, что спустя два месяца так и не съехалась с супругом. И чтобы сразу пресечь возможные слухи о разладе в паре, актриса поспешила объяснить такое решение:

Я никогда не была мачехой и не знаю, каково это. К тому же, у нас обоих дети-подростки, с которыми нужно действовать очень осторожно. Подростковый возраст и без того напряженный период, поэтому мы стараемся не торопить события, -говорила Гвинет интервью журналу WSJ magazine.

У актрисы подрастает 15-летняя дочь Эппл и 13-летний сын Моисей от фронтмена Coldplay Криса Мартина. Кстати, у Криса в доме Гвинет до сих пор есть комната, которой он может распоряжаться по своему усмотрению. Брэд тоже воспитывает двоих детей — сына Броуди и дочь Изабеллу, которых родила ему экс-супруга Сюзанна Букиник.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак с детьми

Адаптационный период в итоге растянулся на год. И недавно Гвинет и Брэд наконец-то съехались.

Итак, наша сексуальная жизнь закончена, —

пошутила актриса, рассказывая о новом этапе ее отношений с Фэлчуком в интервью Harper’s Bazaar. Гвинет не стала уточнять, кто стал инициатором переезда и в чьем доме будут жить супруги. Лишь добавила, что уже скучает по жизни, не обремененной семейным бытом.

Я подумала, что это действительно интересно, насколько резонансно было для людей — то, что мы в Брэдом не живем вместе и не разделяем общее хозяйство. Один из моих лучших друзей сказал: «Это моя мечта. Никогда не съезжайтесь». Конечно, когда каждый живет в собственном доме, это помогает сохранить некую тайну и не забывать, что помимо семейных обязательств у тебя есть еще и своя собственная жизнь. Сейчас, когда мы съехались, я стараюсь не забывать об этом, —

призналась Гвинет.

Напомним, у Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поженились в конце сентября 2018 года. Церемония состоялась среди пышной зелени садов Амагансетта, особняка Гвинет Пэлтроу на Лонг-Айленде. Накануне здесь были установлены три белых шатра. Один предназначался для самой церемонии. Второй — с двумя длинными столами, украшенными белыми цветами, — для приема. А третий — поменьше — для персонала и продуктов. Угощения для гостей на свадьбу Гвинет завозили грузовиками. Одних ящиков с шампанским папарацци насчитали не один десяток. Для свадьбы, на которой присутствовали всего 70 гостей — в их числе Кэмерон Диаз, Роберт Дауни-младший и друзья детства жениха и невесты, Гвинет выбрала белоснежное кружевное платье Valentino с открытой спиной.

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