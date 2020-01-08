Собор Пресвятой Богородицы: что разрешено и категорически запрещено делать в праздник

Все верующие 8 января празднуют Собор Пресвятой Богородицы – день, когда вспоминают Деву Марию и близких к ней людей. Традиционно в этот праздник некоторые вещи делать разрешено, а что-то и категорически запрещено.

Издавна в этот день почитали повитух, а матери приводили к женщинам, помогавшим им во время родов, своих подрастающих детей. Также в Собор Пресвятой Богородицы малышей принято было поднимать высоко вверх, так как считалось, что они будут здоровее и быстрее вырастут. В народе данный праздник многие называли «бабьими кашами», поэтому главным блюдом во время семейного застолья должны быть именно варёные крупы.

В Собор Пресвятой Богородицы категорически запрещается любая физическая работа. Особенно это касается женщин, ожидающих рождения ребёнка, и их супругов. Считалось, что у нарушивших запрет новорожденный может появиться на свет с физическими отклонениями. Нельзя также заниматься рукоделием, так как это может «спугнуть» удачу и навлечь неприятности, а купленная верёвка или сваренный в праздничный день кисель с давних пор считались плохим знаком, указывающим на покойника в доме.

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