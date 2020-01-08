Тяжелобольной Андрей Губин сделал важное заявление

08.01.2020, 10:58, Разное

Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости.

«Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», – отметил Тарасов.

«Мальчик-бродяга» был сильно удивлен, услышав об этом. Он поспешил опровергнуть слова аранжировщика, чтобы успокоить поклонников.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал, – заявил Губин. 

Отметим, фанатов очень обрадовала новость о возобновлении концертной деятельности музыканта.»Надо ввести в продажу стоячие места по боковым сторонам: лучше постоять, чем не попасть!» – писали фолловеры.

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Публикация от Андрей Губин (@gubin_andrey__) 30 Апр 2019 в 11:50 PDT

Напомним, Андрей неоднократно признавался в своем психическом заболевании. Из-за этого недуга он мучается от постоянных лицевых болей.



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Последнее: Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости. «Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», – отметил Тарасов. «Мальчик-бродяга» был сильно удивлен, услышав об этом. Он поспешил опровергнуть слова аранжировщика, чтобы успокоить поклонников. «Это чушь. Выступать не хочу. И никогда […]

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