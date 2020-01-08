Тяжелобольной Андрей Губин сделал важное заявление

Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости.
«Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», – отметил Тарасов.
«Мальчик-бродяга» был сильно удивлен, услышав об этом. Он поспешил опровергнуть слова аранжировщика, чтобы успокоить поклонников.
«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал, – заявил Губин.
Отметим, фанатов очень обрадовала новость о возобновлении концертной деятельности музыканта.»Надо ввести в продажу стоячие места по боковым сторонам: лучше постоять, чем не попасть!» – писали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, Андрей неоднократно признавался в своем психическом заболевании. Из-за этого недуга он мучается от постоянных лицевых болей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости. «Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», – отметил Тарасов. «Мальчик-бродяга» был сильно удивлен, услышав об этом. Он поспешил опровергнуть слова аранжировщика, чтобы успокоить поклонников. «Это чушь. Выступать не хочу. И никогда […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Александр Лукашенко прогнозирует 2020 год «сложным» для Белоруссии / 26 декабря
- Эксперты составили список бюджетных подарков для детей от 8 до 10 лет на Новый год / 5 декабря
- Пресс-конференция Владимира Путина: главные новости / 19 декабря
- Игорь Крутой намекнул на роман Ани Лорак с популярным артистом / 3 декабря
- Наука: За долголетие могут отвечать редкие генетические мутации / 6 декабря
- Сергей Шнуров: «Зеленский и Путин – одинаково профессиональные политики» / 3 января
- В Сети опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация» / 18 декабря
- Московский кредитный банк поддержал BELUGA GROUP / 23 декабря