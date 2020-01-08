МАУ приостанавливает рейсы в Тегеран на неопределенный срок

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостанавливает рейсы в иранский Тегеран. Об этом говорится в сообщении компании 8 января в Facebook.
«8 января 2020 года самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана… По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и девять членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту. Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна», – сказано в сообщении.
МАУ проинформировало, что борт вылетел из Тегерана в 6.10 по местному времени – 4.40 по Киеву.
Авиакомпания заявила, что будет «делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших».
«Начиная с сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок», – добавили в МАУ.
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Posted by Fly UIA on Teisipäev, 7. jaanuar 2020
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.
Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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