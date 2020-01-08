Пушков сказал, почему Трампу лучше не отвечать на ракетный удар Ирана

Ответ США на удары Ирана по американским базам в Ираке может стоить президенту Дональду Трампу победы на выборах, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Как и следовало ожидать, Иран нанес ответный удар – по базам США в Ираке. Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы. Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», – написал Пушков в Twitter.
Он отметил, что Трамп мечется в своем решении относительно последующих действий США.
«Сдержанная реакция США на действия Ирана – после громогласных угроз Трампа нанести удар по 52 объектам в Иране – невысока. Сейчас, видимо, он разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке», – добавил
Напомним, в среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов.
После атаки Дональд Трамп заявил, что «все хорошо» и пообещал сделать подобное заявление по ситуации позже.
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Последнее: Ответ США на удары Ирана по американским базам в Ираке может стоить президенту Дональду Трампу победы на выборах, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Как и следовало ожидать, Иран нанес ответный удар – по базам США в Ираке. Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы. […]
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