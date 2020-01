«Мое тело естественно». Ратаковски опубликовала фото, доказывающее, что она не изменяла формы искусственно

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике в возрасте 14 лет.

«Мне нравилось показывать эту фотографию, на которой мне 14 лет, чтобы доказать, что мое тело естественно. Теперь мне немного грустно, что она вообще существует. Я была просто ребенком на этой фотографии, и мне бы хотелось, чтобы мир поощрял мою 14-летнюю личность больше, чем просто мое тело. Все это говорит о том, что я все еще чувствую, что я наделена силой своего тела и своей сексуальности с помощью модельного бизнеса и платформ, таких как Instagram. К счастью, я обнаружила составляющие себя, которые намного важнее, чем сексуальность. Если вы 14-летняя девочка, читающая это, читайте много книг, и вы узнаете, что то, что вы видите в Instagram – это очень малая часть красивых и сложных людей», – написала она.

I used to like showing people this photo of me at 14 to prove that my body is natural. Now I’m a little sad it exists at all. I was just a kid in this picture and I wish the world had encouraged my 14-year-old self to be more than just my body. All of that said, I do still feel like I’ve been empowered through my body and my sexuality via modeling and platforms like Instagram. Luckily I have discovered the parts of me that are so much more important than “sexiness”, but if you’re a 14-year-old girl reading this, don’t worry about any of that for now. Read lots of books and know that what you see on Instagram is just a very small fraction of complete and beautifully complex human beings.

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

