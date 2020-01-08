На борту разбившегося Boeing 737 находились 11 украинцев

На борту самолета украинской авиакомпании МАУ, который сегодня потерпел крушение в Иране, находились 11 граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось два гражданина Украины и девять членов экипажа – также граждане Украины», – говорится в сообщении.
За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився…
Posted by Рада національної безпеки і оборони України on Teisipäev, 7. jaanuar 2020
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.
На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.
В посольстве Украины в Иране сообщили, что сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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