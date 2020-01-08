Иран атаковал американские базы в Ираке

Две военные базы в Ираке, где расположены силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. В Тегеране назвали это «первым шагом» в мести за убийство генерала Касема Сулеймани и заявили о многочисленных жертвах атаки.

По словам американских и иракских источников, никто не погиб, передает CNN. Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов заявил, что «все идет нормально».

Ответственность за нападение взял на себя Корпус стражей Исламской революции. В организации заявили, что это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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