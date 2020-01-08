Мнение: Счастье за недорого, или Простой выбор ёлки

Можно ли радоваться жизни, получив всего 1850 р. в качестве зарплаты за половину декабря?

А когда «любимая работа» накрылась тазом медным под Новый год, и сразу после праздников придется переводиться в место, которое принято называть «концом цивилизованного мира»? Можно. Особенно если кто-то сотворит для тебя Чудо.

Чудо подарил Олечке муж Женя. Ну а кто еще? На их большом участке, окруженном еловым лесом, росли самосевом елки, в основном вдоль забора. Птички, изволите ли видеть. Ну и косилка, которая косила вдоль забора с ненадлежащим качеством. Елок выросло штук двадцать.

Олечка который год мечтала заменить искусственную елку на настоящую, пахнущую хвоей. В городе это проблематично. Прежде всего, елку нужно купить. И неизвестно, сколько она простояла срубленная. Привезти свеженькую елочку со своего участка «просто так», без чека – невозможно, можно нарваться на ГИБДД и получить штраф за «погубленное лесное дерево». Ну и вообще… иголки, мусор. Женя был категорически против и дачного эксперимента, но Олечка долго клянчила и выклянчила Согласие.

Елки подрастали, а Женя заболел, и три года он не мог подобраться к елкам на краю участка из-за снега.

В эту зиму снега не было, зато половину елок осенью вырубил свекр (Олечка долго не могла прийти в себя от шока – как так, даже не спросил?), но добрый человек хотел, как лучше. Да и как можно сердиться на старичка, собиравшего небывалый урожай яблок, порхая, как птица, по веткам в возрасте 79 лет?

В общем, на Новый год осталась только одна подходящая красавица. Незамеченная никем, она выросла под прикрытием тополя серебристого и облепихи. Вот она-то и была срублена и, как в детском стишке, принесена в дом.

Женя пилил елочку с выражением на лице «понимаю, что это чушь, только для тебя, дорогая!»

Да не чушь, не каприз. Искусственная елка каждый год одинаковая. Одна и та же! Можно менять ее «наряд», можно сделать елку в стиле «английское Рождество», можно – «африканское», но… это «не то».

Конечно, у искусственной елки есть огромный плюс: она надежна. Она «всегда молода» и не осыпается до февраля. Или марта… Когда Женя тащил «лесную красавицу» через веранду и прихожую, он вспоминал анекдот про майские праздники. Знаете такой? Ну как же!

Мужики на работе после майских праздников делятся – кто как отпраздновал. Один:

— Супер! Поехали в лес, шашлык, костер, песни под гитару!

Другой:

— Классно отдохнули! На даче у товарища – шашлык, домашнее вино, позагорали…

А третий молчит и мрачный, как туча.

— А ты как отдохнул?

— Да плохо… Жена с первого дня весь настрой сбила: «Вынеси елку, да вынеси елку!»

С искусственной есть еще одна проблема: за месяц стояния она покроется пылью.

Но настоящая…

Ёлка плакала сначала

От домашнего тепла.

Утром плакать перестала,

Задышала, ожила.

Чуть дрожат ее иголки,

На ветвях огни зажглись.

Как по лесенке, по елке

Огоньки взбегают ввысь.

Блещут золотом хлопушки,

Серебром звезду зажег

Добежавший до верхушки

Самый смелый огонек.

С. Маршак

Младшая дочка, заканчивающая в этом году школу, наряжала елку и удивлялась:

— Ой, у нее иголки колются!

Вот так… Старшие дети приехали в гости, средняя, художница, одобрила выбор, но приехать поленилась – занята. На маскарад готовила костюм.

После Нового года сбежит и младшая дочка.

Не расстраивайтесь – значит, она выросла! Зато можно поехать в Секретный лес, проведать, как там дивизионы С400. (Об этом показывали по ТВ, так что никакую гостайну я не выдаю.)

— Женя, Женя, проезжай скорее! – бормотала Олечка, фоткая на память вышку и антенны комплекса.

— Да ладно! – говорил Женя. – Тут уже все дачники обснимались, не говоря про Гугл карты.

Но когда они ехали обратно, на поваленном дереве, в нескольких метрах от забора, сидел в камуфляже, с автоматом в руках, «Вежливый человечек». Внимательно провожал взглядом их машину.

— Прячу мобильник! – торжественно объявила Олечка.

Находясь за городом, можно увидеть, как Природа выступает в роли художника. Типичный «нестеровский» пейзаж заходящее солнце окрасит в розовые и золотые тона.

Не замерзшая речка удивит льдинками на водной глади.

Снега нет – и видно кружево голых ветвей на фоне ярко-голубого неба.

А дома – топим печку, и воздух на улице начинает пахнуть дымом от березовых дров.

Женя изобрел осенне-зимнее блюдо, чудесно подходящее к Рождеству – «печеные яблочки». Из яблока вынимается серединка, внутрь кладутся любые сухофрукты, в отверстие заливается любое варенье. И – «запекаться» в микроволновку! Удивительно вкусно!

Детки разъехались по своим семьям, по своим интересам, и родители смогут без хлопот сходить в церковь, на Рождественскую службу.

Забыть заботы и неприятности.

Повесим на окна и стены «цветные фонарики»!

Допишем, по возможности, затянувшийся роман. Чтобы писать, нужно иметь возможность помечтать. Все события романа прокручиваем, проживаем сначала в мечтах.

Отоспимся на месяц вперед!

Будем каждый день любоваться, как Великий Художник показывает нам свое творение. Для чего? Чтобы нас порадовать, конечно.

Мир, тишина, покой. Слабый морозец, чистый скрипящий снег под ногами. Звездное небо с главной, путеводной звездой. Счастье?

Счастье! Уезжать – не хочется!

Поздравляю с Новым годом, с Рождеством! Желаю всем счастья, благополучия, успеха в делах и здоровья!





Источник: Конт

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