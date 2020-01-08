Мнение: Дешевый спектакль со «страшной местью» продолжается…

Я уже написал один «большой интересный пост»(с) по поводу убийства амерами иранского генерала Сулеймани, обратите внимание, кстати, как буквально порвало в лоскуты местных безмозглых мартышей-комментаторов :

https://cont.ws/@sntdpni/15470…

Так вот, как я и говорил, ничего, абсолютно ничего иранские чуркобесы сделать не могут — кроме злобных визгов и прочих совершенно тупых и убогих движений.

Да-да, армия «аналитиков» и прочих политологов вопит в СМИ всего мира о том, что «США убийством Сулеймани открыли «ящик пандоры» и поставили человечество на грань мировой войны», но это полная фигня и тупое раздувание мушиного медиаповода до размеров слона. Что интересно — раздувают эту тему несколько групп пропагандистов, причем каждая группа преследует свои цели, но, в этот раз так вышло, что они что есть сил дуют в одном направлении!

Для тех же, кому интересно, что происходит на самом деле — очередная умная лекция, слушать сюда :

Никакого «ящика пандоры» в этой теме не существует, и ничего, абсолютно ничего в этом мире после убийства генерала не изменилось, да и предпосылок к Новой Мировой Войне в упор не видно — мы их еще не создали, что меня реально радует.

А что же мы имеем на сегодня в теме «страшной мести персов-воинов», кроме ритуальных плясок ненависти у иранскихиракских исламистов, активизации антитрамповской кампании в США и лицемерной позиции нашей госпропаганды, сокрушающейся по поводу «необдуманных действий США»?

Со стороны Ирана :

1. Воинственные заявления, визги, пляски, ритуальные сожжения флагов США, обещания жуткой мести и сотен трупов американцев.

НО, при этом на официальном уровне сделано и повторено 1000 раз заявление : «Мы не хотим войны с США. Мы вот сейчас немного, точечно вам отомстим чуть-чуть на донышке, и просим США на эту месть не отвечать и считать делюгу исчерпанной», т.е., ясно, что никаких военных атак и ударов по объектам США и Израиля не будет.

2. Заявление о том, что Иран прекращает выполнять пункт «ядерной сделки» об ограничении количества центрифуг.

НО! При этом Иран 100 раз подчеркнул, что продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, т.е., ни о каком возобновлении программы по изготовлению ЯО речь не идёт.

3. Парламент Ирана признал «Пентагон» террористической организацией. Это вообще из области смешных курьёзов, в «Пентагоне», наверное до сих пор хохочут, террористы проклятые!

4. Во время похорон Сулеймани чуркобесы настолько обезумели, что подавили друг друга — раздавили насмерть около 40 человек, а поломали-раструщили — 500 чертей. Ну, понятное дело — это тоже происки Империи Зла! Что интересно — похороны генерала отложили, перенесли на другой день — я и не знал, что у муслимов так можно!

Со стороны Ирака :

1. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе ВС США с территории Ирака. Это реально-смешная, клоунская тема!

Я даже не хочу говорить о том, что резолюции парламента лежащей под США и на 100% зависящей от них страны амерам вообще похрен.

Я о том, что все эти позорные иракские марионетки, в своё время предавшие-продавшие своего лидера Саддама Хусейна и сдавшие Ирак американцам просто смешны в своих теперешних клоунских антиамеровских выступлениях!

2. Балаган с рассказами министров Ирака о том, как Трамп им звонил, и угрожал стереть их в порошок, наслать порчу, дух Чумака, чуму, оспу, проказу, засуху, зомбаков, массовые беспорядки и вообще убить — очень интересен в рамках темы «в мире животных-папуасов», но совершенно неважен во всей этой делюге.

С нашей стороны :

Тут понятное дело : нам текущий замут Трампа со всех сторон на руку, поэтому, мы, улыбаясь в сторону, подкидываем уголька в этот прикольный костёрчик, делаем большие глаза, и картинно возмущаемся : «Ну как же так моооожно, страна победившей демократии совершает акты государственного терроризма, нарушает все каноны МП, подводит человечество к порогу мировой войны, чем рушит нашу веру в прекрасноедоброевечное и как же нам, прекрасным девственникам, теперь с этим жутким фактом жить?» И это на 100% правильная позиция, не убавить — не прибавить!

Со стороны США :

1. Трамп в своём репертуаре «твиттерной политики» шоумена-краснобая : Ирану Дональд Фредович грозит «ударами, каких мир еще не видывал по 52 объектам, в т.ч. по наследию культур-мультур», а Ираку (который в своё время был полностью разрушен америкосами, тщательно и методично втоптан в говно, и где за годы «протекции США» погибло насильственной смертью около миллиона иракцев), парламент которого проголосовал вчера за вывод амеровских военных — санкциями и требованием заплатить немыслимые миллиарды долларов за операцию «Буря в пустыне», за построенные американские базы и «защиту от ИГИЛ», кою все это время осуществляли американские военные, т.д., и т.п. Феерично, чо!

2. Оппоненты Трампа в США тут же запустили кучу «фейк-новостей» по своим СМИ — о том, что Трап сошел с ума — «источник инфы сам слышал, как пентагоновские аналитики отговаривали президента от этого безумия, но Трамп сказал — «Убить», и вот — Сулеймани убит!», а другой «достоверный источик сообщил, что у Трампа и у всех в Белом Доме истерика, а Помпео прямо сейчас звонит в Иран и предлагает огромные деньги, чтобы купить сворачивание конфликта, но иранцы пока что кобенятся!», ну и прочую тупую дрянь, кою тут же подхватили, тиражировали и обсосали мировые СМИ, а тупой электорат всё это сказочное варево мгновенно схавал и попросил еще!

Вывод :

Что касается «ящика пандоры», то это выдумки жирных рожиных и прочих пропагандистов на бюджетной зп, а на самом деле — ничего, абсолютно ничего не изменилось, напротив, убийство этого несчастного генерала еще раз подтвердило закон жизни : белые люди имели и имеют право убить любого туземца, а туземцы в ответ на это ничего сделать не могли и не могут, кроме, конечно, грозного надувания щечек и гнилых пердежей в медиа-поле.

Всё это бурление говн постепенно канализируется в различные помойные темы и рассосётся без следа, если, конечно, США не приняли твёрдое решение прямо сейчас растоптать Ирак как г-во, имеющее возможность в ближайшем будущем наладить производство ЯО.

Но, это всё равно произойдёт, если не сейчас, то чуть позже — вопрос только в том насколько позже, это нужно понимать.

Дополнительно, но важно :

Для лиц с хронической умственной недостаточностью , переживающих за бедолаг-иранцев :

1. Иран нам не союзник, не брат и не друг. Иран — наш СИТУАТИВНЫЙ партнёр и прямой конкурент на нефтяном рынке.

2. Замут с уничтожением Ирана нам выгоден — угроза обретения ядерного оружия еще одним исламистским г-вом будет ликвидирована навсегда, а нефть вырастет в цене.

3. Если руководство Ирана не станет совершать безрассудных поступков, то, возможно у них еще есть в запасе годик-полтора, и за это время у иранских деятелей может прояснится в мозгах настолько, что они сумеют предложить Путину какую-то настолько хорошую-существенную вкусняшку, что Темнейший заключит с Ираном сделку вроде сирийской. Правда, для этого Ирану придется отказаться от ядерной программы на физическом уровне — путем полного уничтожения ядерной производственной базы.

Впрочем, это уже скорее из области позитивной фантастики — возможности России не безграничны, тянуть Сирию и Иран одновременно? Не думаю…

В общем, друзья, поживём подольше — увидим побольше!

PS. Для тех, кто в танке. США наш непримиримый могущественный враг, и наша пропаганда просто обязана неустанно работать, закрепляя в сознании ширнармасс образ врага. НО! Совсем выключать голову не следует, нужно понимать, что США настолько мощны, что имеют (и на все деньги используют) возможность просто положить на всех и делать то, что они считают нужнымполезным для своей «национальной безопасности».

Не знаю как вы, а я надеюсь дожить до той поры, что и Россия обретёт былое могущество (как во времена СССР) и сможет действовать примерно так же.

Да, заметные шаги в этом направлении уже сделаны (фееричная операция по аннексии Крыма, победа в Сирии, создание сепаратистских анклавов на Кавказе и хохлостане!), но этого пока что недостаточно.

Пока нам чаще приходится сидеть на жопе и фальшиво, как в дешевом спектакле возмущаться-базарить о том, какие гадкие, злые и преступные эти США. Пока…

В общем, друзья, всё по плану : пиво, кресло, попкорн — с большим интересом продолжаем наблюдение за чужой дракой, коя приносит нам реальные бонусы, такое нечасто случается…

СЛАВА РОССИИ!!!

Источник: Конт

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