Мнение: Эфирная разведка 08/01/2020. Расклады по обострению в Персидском Заливе

Совсем не планировал писать «Разведки» на праздниках, но что-то совсем горячо стало в Персидском Заливе, поэтому аналитическому центру неизвестной «потусторонней» организации придется выйти внеурочно.

Во-первых, светлая память воину, командиру и шахиду (в хорошем смысле) Касему Сулеймани. Чтобы вы примерно представляли, кого мы потеряли («мы» — не опечатка): Сулеймани — это фигура масштаба примерно Михаила Илларионовича Кутузова после 1812 года, только в наши дни и у персов. И место его в пантеоне военачальников где-то по-соседству с последним — и по менталитету, и по методам, и по результатам.

Особая благодарность Сулеймани за операцию по спасению наших летчиков в Сирии, за координацию Ирана, Ирака и Сирии против ИГИЛ и за то, что в 90-е и 00-е взял на себя очень существенную часть борьбы с талибами и наркотрафиком в Афганистане — без него нашим погранотрядам в Таджикистане было бы значительно тяжелее.

Теперь к злобе дня.

Пересказывать новости не буду — фактологии достаточно у Кассада, а онлайн трансляция новостей по конфликту тут — https://cont.ws/channel/149

Всё, что происходило с начала января на Ближнем Востоке, очень отсвечивало несамостоятельностью и признаками цугцванга в действиях США. Американцы «зашли сразу с козырей» и действуют настолько скороспело и грубо, что сами — на уровне министров и Конгресса — уже успели себя самих испугаться и в публичном поле начать призывать Трампа включить заднюю передачу.

Большинство военных (не разведчиков), журналистов и аналитиков из других стран, видя среди игроков огромную махину США, мирового гегемона, сверхдержаву, искренне считают, что Америка суверенна в своих поступках, совершаемых вокруг Персидского Залива и Сирии. И не видят того, что у этой огромной собаки есть маленький хвост, который этой собакой не просто виляет, а отмахивается. И имя этому хвосту — Израиль. Я не знаю точно, как маленькому Израилю это удаётся, но последние 15-20 лет США фактически занимается на Ближнем Востоке защитой интересов Израиля, зачастую, в ущерб собственным. Ровно этим же они занимались в Багдаде 3 января 2020 года.

Если вы следили за событиями на БВ, то могли заметить, как из года в год по нарастающей Иран всячески старались информационно «примазать» к любой истории о нападении на соседние страны. То якобы они «бомбили танкеры», то якобы они же «бомбили нефтяные заводы Saudi Aramco». И каждый раз поспешными обвинителями против Ирана выступали официальные лица Израиля и США. Ну, и вот, наконец, персам кинули такой casus belli, который проигнорировать просто невозможно. Кстати, вспомните здесь подлое сбитие нашего самолёта и не менее подлое убийство посла Карлова в Турции. Это тот же почерк — нам тоже кидали слишком очевидные casus belli в расчёте на то, что теперь уж мы точно не отвертимся.

«Словно, я роман с продолжением пишу…» (с)Песняры.

Соответственно, существует определённая мировая сила, локализующаяся в Вашингтоне, Тель-Авиве и немного в Лондоне, которой необходима была на Ближнем Востоке не победа, а именно состояние драки, для чего всех локальных игроков поочерёдно принудительно стравливали.

Собственно, ради чего всё затевалось — прогнозы, риски, вероятности.

1.

В ближайшие 2 недели всё будет очень серьёзно.

Если в прошлые разы система международного права хоть как-то еще заставляла Запад и Израиль делать вид и соблюдать какие-то рамки приличия, то вот именно в этот январь система прав и документальных суверенитетов сломается совсем. Международное право по модели «после 1945» в сегодняшние дни скрылось в зоне хаоса, на выходе из которой обязана будет родиться новая система, написанная (и гарантируемая) новыми победителями — вопрос только, в какой именно войне, и какой ценой будет достигнута победа.

Я думаю, что вооруженная эскалация обострения в Персидском Заливе в ближайшие дни всё-таки случится. Вряд ли она перерастёт в Мировую Войну с ядерным оружием и всеми прелестями, но прологом к тому, что весь 2020-й и пара последующих лет не будут мирными — станет точно.

У персов настроение в данный момент очень боевое. Нация сплотилась и на взводе. Никакого предательства никакой пятой колонны — не предвидится. Так что весь вопрос в том, до какой ручки готова дойти противоположная сторона.

Напряжение в мире достигло такой точки, после которой обычно драка неизбежна.

2.

Следует ожидать резких и внезапных включений ВВС и диверсионных подразделений Израиля — от нападений на Дамаск и наши базы, до попыток атаки на АЭС Бушер в Иране в случае совсем горячей войны (до чего, я надеюсь, не дойдёт). Удары ВВС Израиля по Сирии, скорее всего, состоятся уже в ближайшие 2-4 дня, целью будут подразделения иранских Кодс и ПВО. Нашим быть начеку и не подставляться, а сирийцам и персам — всем спрятаться и не торговать лицом посреди степи (бункеры, земляная отсыпка и габионы рулят).

Израиль в данном конфликте — не просто сторона, а ещё и интересант.

Более того, я бы учел возможность атак «анонимных» диверсантов на американские объекты под видом персов и на иранские под видом американцев — с целью разжигания пожара конфликта. Участие «неизвестных снайперов» тут настолько напрашивается, что об этом не могла не подумать заинтересованная сторона.

3.

Нашим военным, Лаврову и Путину в ближайшие часы светит титаническая работа по быстрому собиранию в кучу турок, персов, иракцев, сирийцев и даже, вероятно, азербайджанцев, чтобы все эти страны консолидировались и максимально помешали американцам и израильтянам развязать там неуправляемую драку с непредсказуемым концом и огромными ставками. Я думаю, что это в целом удастся сделать.

Азербайджанцы еще перед НГ всё правильно поняли и заявили, что интеграции Азербайджана в Западные институты пришел конЭцъ. Азербайджан в этой схеме нужен, как важное звено по каспийской обороне и логистике между нами и персами, куда не должны влезть американцы (а хотят).

Турки тоже уже всё правильно понимают, и заявили, что с базы Инжирлык они американцам летать бомбить Иран не дадут. Разговоры по Ирану с ними уже были сразу по горячим следам. А сегодня Путин в Стамбуле церемониально откроет Турецкий Поток, как бы подтверждающий сделанный турками выбор. География — это судьба…

Осталось только одно слабое звено — Ирак.

А, нет, ещё одно — курды. С ними всё совсем плохо — они ничего пока так и не поняли, потому и вертят их «друзья и партнёры» на Земной Оси уже седьмой или восьмой год.

4.

Для американцев прогнозирую довольно нерадостный внутренний резонанс от этого конфликта с Ираном, в результате чего, я думаю, Трамп выборы в конце года проиграет. На состоянии общества в США это тоже скажется плохо. Но персы — это только начало. Ещё США придется проиграть нам — либо там же на БВ, либо на европейском ТВД в конфликте за Украину и Белоруссию.

Что касается американской стратегии на БВ, то она уже давно развалилась и даже сами американцы не понимают, что их солдаты там делают.

Проблема только в том, КОМУ Трамп проиграет эти выборы. Политическое поле США за минувшие 30+ лет деградировало настолько, что годных кандидатов в президенты им скоро придется нанимать из Китая, России, Кореи или Японии. Последним реально профпригодным президентом США, мне кажется, был Рональд Рейган.

Хотелось сказать, что в таком случае фактическую власть там вместо президента приобрели корпорации, но в них вон тоже Илон Маск..

5.

Иран вот прямо уже в течение января (числа с 16-го), независимо от военно-тактических раскладов, получит воттакенный вагон новых экономических санкций от США и их сателлитов (сопровождаемых шутками Трампа в твиттере, чтоб его там забанили).

После чего персы закатают все эти санкции в баночки, поставят на полочки, посмотрят на них и… научатся нарабатывать оружейный ̶и̶р̶а̶н̶и̶й̶ плутоний сами. Со средствами доставки походя тоже разберутся.

Крайне надеюсь, что наши в этот раз ни к каким санкциям против Ирана не подключатся, а, наоборот, используют эти обстоятельства, как кнут/пряник для интеграции их в контуры ЕАЭС, продажи им высокотехнологичной продукции и прочих «карт мир».

Что будет означать такое усиление Ирана для Израиля? Ну, не знаю. Либо израильтянам придется наконец научиться принимать другую точку зрения, кроме своей (и вообще выслушивать оппонентов), либо…

p.s.

только что сообщили, что в районе АЭС Бушер произошли два землетрясения магнитудой чуть менее 5 баллов. А в Тегеране после взлёта сегодня же разбился… украинский (внезапно) лайнер со 180 пассажирами на борту. Якобы из-за технических проблем. Вот «везёт» же сегодня персам, а?

Надо будет еще на досуге поизучать, чем так популярно направление Тегеран-Киев, и что за пассажиры там в таких количествах летают. Ни на что не намекаю, просто интересно стало. Странно это всё потому что.

В любом случае, соболезную близким погибших.

Fars News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/…

Источник: Конт

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