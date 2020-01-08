Андрей Малахов заткнул за пояс Дмитрия Борисова

Накануне российский офис ECI Media Management обнародовал результаты телеизмерений за минувший год. Наибольшая среднесуточная аудитория у телеканала «Россия 1» – 11,8%. За ним следуют «Первый канал» и НТВ, показатели которых равны 10,4% и 8,9% соответственно.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал итоги исследования предсказуемыми. По его мнению, на телеканале «Россия 1» работают авторитетные и востребованные лица, которые затрагивают проблемы, волнующие россиян и жителей соседних стран.
«У них ежедневно есть Андрей Малахов, которого все ругают, но все равно продолжают смотреть. У них ежедневно есть Владимир Соловьев, которого, как оказалось, смотрит не только российская аудитория, но даже и президент Украины. У них ежедневно есть Ольга Скабеева, которую, помимо российских телезрителей, по моим впечатлениям, смотрит весь украинский политикум», – заявил эксперт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В беседе с корреспондентом «Дни.ру» Вадим Манукян также отметил, что Первый канал и НТВ значительно отстают от «России 1» по качеству материала и героев. «А кто есть у «Первого»? Ежедневный поздний Ургант с сомнительными шутками и раз в неделю ночной Познер? На НТВ, пожалуй, интересен только Норкин, ну и раз в неделю Кудрявцева с Кучерой», – заключил общественник.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Накануне российский офис ECI Media Management обнародовал результаты телеизмерений за минувший год. Наибольшая среднесуточная аудитория у телеканала «Россия 1» – 11,8%. За ним следуют «Первый канал» и НТВ, показатели которых равны 10,4% и 8,9% соответственно. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал итоги исследования предсказуемыми. По его мнению, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Александра Бортич в роли Снегурочки для «злого» Деда Мороза снялась в новом клипе группы Cream Soda / 28 декабря
- Мнение: Несварение каши в голове как повальное бедствие блогосферы / 1 декабря
- «Она может делать все что угодно»: Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Пугачевой / 16 декабря
- «Волшебные» грибы признаны безопасными для здоровья человека / 23 декабря
- Путин: Годовая инфляция в России замедлилась до 3,25% / 19 декабря
- Мнение: Руководство ОЗХО подделало доклад о сирийском химическом оружии / 25 ноября
- Мнение: Я же говорил, что губернатора Левченко ждёт тюрьма! / 13 декабря
- Америка и антисемитизм / 6 января