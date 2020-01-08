Андрей Малахов заткнул за пояс Дмитрия Борисова

Накануне российский офис ECI Media Management обнародовал результаты телеизмерений за минувший год. Наибольшая среднесуточная аудитория у телеканала «Россия 1» – 11,8%. За ним следуют «Первый канал» и НТВ, показатели которых равны 10,4% и 8,9% соответственно.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал итоги исследования предсказуемыми. По его мнению, на телеканале «Россия 1» работают авторитетные и востребованные лица, которые затрагивают проблемы, волнующие россиян и жителей соседних стран.

«У них ежедневно есть Андрей Малахов, которого все ругают, но все равно продолжают смотреть. У них ежедневно есть Владимир Соловьев, которого, как оказалось, смотрит не только российская аудитория, но даже и президент Украины. У них ежедневно есть Ольга Скабеева, которую, помимо российских телезрителей, по моим впечатлениям, смотрит весь украинский политикум», – заявил эксперт.

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Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 31 Дек 2019 в 4:36 PST

В беседе с корреспондентом «Дни.ру» Вадим Манукян также отметил, что Первый канал и НТВ значительно отстают от «России 1» по качеству материала и героев. «А кто есть у «Первого»? Ежедневный поздний Ургант с сомнительными шутками и раз в неделю ночной Познер? На НТВ, пожалуй, интересен только Норкин, ну и раз в неделю Кудрявцева с Кучерой», – заключил общественник.

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Последнее: Накануне российский офис ECI Media Management обнародовал результаты телеизмерений за минувший год. Наибольшая среднесуточная аудитория у телеканала «Россия 1» – 11,8%. За ним следуют «Первый канал» и НТВ, показатели которых равны 10,4% и 8,9% соответственно. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал итоги исследования предсказуемыми. По его мнению, […]