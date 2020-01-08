Тела пассажиров украинского Boeing-737 собирают на площади в два гектара. Спасатели отмечают, что из-за высокой степени повреждений опознать останки крайне сложно.

В Иране потерпел крушение украинский самолет. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Сообщается, что все люди погибли. По предварительной информации причиной катастрофы стали технические неисправности. Существует также гипотеза о том, что трагедия могла произойти по политическим причинам. Конфликт меду США и Ираном мог послужить предпосылкой сложившейся ситуации. Некоторые источники утверждают, что местные системы ПВО могли по ошибке сбить пассажирский самолет.

На видео видно, что лайнер загорелся в воздухе, а затем двигался по очень странной траектории. Путь самолета к земле напоминал падение сухого листа. «Международные авиалинии Украины» пока не комментируют ситуацию. Точная причина крушения будет объявлена после окончания расследования. Тела погибших на данный момент собирают для передачи криминалистам.

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