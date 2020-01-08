Ученые установили связь между прерывистым сном и развитием атеросклероза

Ученые из США установили прямую связь между прерывистым сном и развитием в организме атеросклероза. Доказать наличие взаимодействия помогли исследования на лабораторных мышах.

В ходе эксперимента грызунов разделили на две группы. В одной из них сон абсолютно никем не контролировался и подопытные имели возможность спать ровно столько, сколько им хотелось. Вторую же группу чётко контролировали. Их монофазный сон время от времени прерывали. После эксперимента всем подопытным провели комплексное обследование. Именно оно позволило выявить повышенный риск развития атеросклероза у мышей, постоянно подвергавшихся кратковременному пробуждению. Также у этих грызунов обнаружили более плотные бляшки в артериях и воспаление сосудов. Это может указывать, что прерывистый сон может воздействовать на всю сердечно-сосудистую систему.

В остальном, как показал эксперимент, прерывистый сон абсолютно никак не влияет на изменения в организме. Учёные предполагали, что такой режим может стать причиной повышенного холестерина и, как следствие, быстрого набора веса, но предположения не оправдались. Вес и уровень вещества у обоих групп находился в пределах допустимого уровня отклонений.

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Последнее: Ученые из США установили прямую связь между прерывистым сном и развитием в организме атеросклероза. Доказать наличие взаимодействия помогли исследования на лабораторных мышах. В ходе эксперимента грызунов разделили на две группы. В одной из них сон абсолютно никем не контролировался и подопытные имели возможность спать ровно столько, сколько им хотелось. Вторую же группу чётко контролировали. Их […]