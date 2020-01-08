Пиар-директор Началовой Анна Исаева вспомнила о съёмках клипа со звёздами сериала «Бригада»

Пиар-директор умершей около года назад эстрадной исполнительницы Юлии Началовой на странице в Instagram опубликовала архивное фото. Анна Исаева запечатлена в компании звёзд культового сериала «Бригада», а в комментарии вспомнила о съёмках клипа Олега Газманова и интересно проведённом времени.

В недавней публикации Анна Исаева рассказала, что январь всегда у неё особо насыщенный праздниками и встречами с друзьями. Сейчас она находится «за пределами», но собравшиеся вместе её друзья по институту, пересматривая фотоальбомы, нашли памятный кадр. На нём Исаева запечатлена с очень популярными в то время благодаря «Бригаде» Безруковым, Майковым и Вдовиченковым. Пиар-директор Началовой вспомнила, что снимок сделан на съёмках клипа Газманова «Мои ясные дни», в работе над которым была задействована не только она, но и актёры из сериала.

По словам Анны Исаевой, она почти сутки провела в компании знаменитостей, с которыми вместе веселилась, работала и ела чёрный хлеб с кабачковой икрой. Особенно ей запомнились Майков и Безруков, но на тот момент они ассоциировались исключительно с воплощёнными на экране персонажами – Пчёлой и Сашей Белым. Дмитрий Дюжев тогда отсутствовал, но с ним Исаевой довелось несколько раз встречаться позже, так как актёр женился на Татьяне Зайцевой, с которой дружила Началова, а потому они «пересекались» в компании.

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