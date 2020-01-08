Солдат НАТО устроил дебош в эстонском спа-центре

08.01.2020, 10:19, Новости дня

В спа-центре мустамяэского Elamuste Keskus в Таллине солдат НАТО напал на сотрудников спа и агрессивно вел себя по отношению к другим посетителям. Инцидент произошел в субботу ночью.

По словам очевидца, военнослужащий начал буянить и напал на работников и посетителей центра. На место происшествия были вызваны полицейские, также прибыла военная полиция. Однако 27-летний военный ушел еще до прибытия стражей порядка, информирует Delfi.

Как сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA), вызов поступил около двух часов  ночи в субботу. Пока полиция не стала возбуждать никаких дел, так как отсутствуют данные о нанесенном ущербе или пострадавших.

В штабе Боевой группы НАТО сообщили, что инцидент расследуется, виновник происшествия явился в спа с извинениями. Комментировать произошедшее  в штабе отказались, так как ведется расследование. В спа-центре также отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что начальник райотдела полиции на Урале был понижен в должности за дебош в сауне. 



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Последнее: В спа-центре мустамяэского Elamuste Keskus в Таллине солдат НАТО напал на сотрудников спа и агрессивно вел себя по отношению к другим посетителям. Инцидент произошел в субботу ночью. По словам очевидца, военнослужащий начал буянить и напал на работников и посетителей центра. На место происшествия были вызваны полицейские, также прибыла военная полиция. Однако 27-летний военный ушел еще […]

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