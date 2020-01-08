Зеленский призвал воздержаться от спекуляций по авиакатастрофе МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от выдвижения непроверенных версий по поводу авиакатастрофы рейса Международных авиалиний Украины 8 января в иранском Тегеране. Об этом глава государства написал в Facebook.

«Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в аэропорту Имам Хомейни, находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета», – написал президент.

Он добавил, что вылетает в Киев и все мероприятия держит на личном контроле.

«Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий по поводу катастрофы до официальных сообщений», – заявил Зеленский.

Оперативно щодо ситуації з літаком МАУ в Ірані. Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, їх буде… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от выдвижения непроверенных версий по поводу авиакатастрофы рейса Международных авиалиний Украины 8 января в иранском Тегеране. Об этом глава государства написал в Facebook. «Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в […]