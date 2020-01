45-летняя Севиньи беременна

45-летняя американская актриса Хлоя Севиньи беременна. Об этом сообщает издание TMZ.

Актриса появилась с округлившимся животом на кинопремии Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке.

Как пишет TMZ, актриса находится на пятом месяце беременности. Отцом ребенка является галерист Синиша Макович. С ним Севиньи встречается больше года.

Фото пары разместили на странице издания в Instagram.

Хлоя Севиньи родилась 18 ноября 1974 года. Она дебютировала в кино в 1995 году в фильме «Детки». Недавние проекты, в которых она участвовала – сериал «Американская история ужасов. Отель», фильмы «Снеговик», «Мертвые не умирают», «Притворство».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

