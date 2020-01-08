Зеленский прервал визит в Оман из-за катастрофы украинского самолета

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Украину в связи с крушением украинского самолета в Иране.
«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», – говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook.
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.
В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.
В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей.
На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.
В посольстве Украины в Иране сообщили, что сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: По данным иранского агенства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев. Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 177 человек). Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с […]
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