Зеленский прервал визит в Оман из-за катастрофы украинского самолета

08.01.2020, 10:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Украину в связи с крушением украинского самолета в Иране.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», –  говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. 

В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей.

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

В посольстве Украины в Иране сообщили, что сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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